Археологи обнаружили гигантский курганный могильник бронзового века в пригороде Солсбери, Великобритания. Раскопки готовились к проекту строительства жилья, где исследователи нашли доказательства круглых курганов, уравненных через столетие культивации.

Строительство круглых курганов достигает периода неолита, но большинство из них были построены в эпоху мензурки и ранние бронзовые сутки (2400 – 1500 гг. до н. э.). Об этом сообщает HeritageDaily.

Эти курганы обычно состоят из центральной погребальной камеры, кургана и рва вокруг. Размер круглых курганов может колебаться от менее 10 метров в диаметре до 50 метров.

Читайте также: В Китае обнаружили затонувшие корабли времен династии Мин, нагруженные фарфором

Видео дня

Кладбище близ Солсбери состоит из двадцати или более курганов, раскинувшихся вдоль дна долины вверх на соседний склон. Могильник упорядочен небольшими группами попарно или по шесть, для которых по крайней мере три являются многофазными курганами – два существенно расширены, а один начинался с немного овального рва, который позже был заменен почти круглым рвом.

Курган овальной формы указывает на то, что он мог иметь неолитическое происхождение или был построен в районе, связанном с деятельностью неолита. Недалеко от центра находится коллективная братская могила с останками скелетов взрослых и детей.

Обнаруженный курган также содержал еще две могилы, обе из которых содержали захоронения в мензурках, которые, вероятно, были созданы в начале бронзового века, а также вырезаны неолитические ямы, содержащие тайники рогов благородного оленя, которые использовались для изготовления орудий труда.

Напомним, ученые исследовали 2500-летние экскременты и совершили неожиданное открытие.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !