В Австралии нашли 39-метровое судно 19 века: один из самых больших затонувших кораблей в мире

На территории штата Южный Уэльс, что в Австралии, на побережье обнаружили огромное судно, погребенное под слоем песка. Сильный дождь смыл его и обнажил части корабля, затонувшего более столетие назад.

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Об этом пишет National Geographic.

Судно имеет 39 метров длины и называлось The Buster. Оно перевозило лес из Канады в австралийский порт Вулгулга. В результате сильного шторма его якорная цепь была сорвана и корабль унесло море, а затем выбросило на берег.

Как отмечает археолог Брэд Дункан, это судно является самым большим затонувшим кораблем в мире в таком хорошем состоянии.

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Напомним, в Иерусалиме обнаружили финансовый документ в возрасте 2000 лет.