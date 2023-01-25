В Белом доме прогнозируют усиление наступления россиян в ближайшие недели

В Белом доме прогнозируют, что президент рф владимир прикажет оккупантам повторить наступление на Украину в ближайшие недели. По словам представителя администрации президента США, это может случиться при улучшении погоды.

Об этом представитель Белого дома сказал во время комментария по поставке Украине танков M1 Abrams. Его процитировал журналист "Голоса Америки" Джефф Селдин в Twitter.

"Мы ожидаем, что президент рф владимир путин и российские военные попытаются наступать в Украине в ближайшие недели и месяцы, когда погода улучшится", – говорится в сообщении.

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Представитель Белого дома добавил, что одна из вещей, которую США пытаются сделать, это сделать все возможное, чтобы развить возможности для Украины во время самой войны.

Представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби также заявлял, что для Украины ближайшие недели в войне будут решающими. Особенно он отмечал бои на Донбассе.

Напомним, по словам министра обороны Алексея Резникова, россия снова готовит наступление. По его мнению, сейчас они пробуют собрать все силы и боеприпасы.

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