В Бердянске горит завод, где оккупанты прятали вооружение (видео, фото)

27 августа в оккупированном Бердянске заметили клубы черного дыма, видневшегося в километрах. Огромный столб черного дыма валил с территории предприятия "Дормаш".

Местные в соцсетях сообщили, что пожар разгорелся в микрорайоне Колония. "В том месте находятся старые помещения завода "Дормаш", а также шиномонтаж и автомойка", – отмечают пользователи пабликов.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в своем телеграм-канале написал, что россияне на днях отвезли в захваченные цеха завода свою военную технику.

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"Народная примета: если на оккупированной земле валит черный дым – вероятно пылает что-то враждебное. На этот раз обильно горит в оккупированном Бердянске. По предварительной информации - на территории одного из предприятий... местные накануне несколько видели: как рашисты завозят в захваченные цеха свою военную технику", – написал он.

Как сообщалось, на днях в Запорожском направлении нацгвардейцы уничтожили вражеский БТР вместе с боекомплектом. Огненное поражение нанесли артиллеристы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан".

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