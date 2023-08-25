Нацгвардейцы на Запорожском направлении взорвали БТР оккупантов вместе с боекомплектом (видео)

Во время боев на Запорожском направлении нацгвардейцы из бригады "Спартан" уничтожили вражеский БТР вместе с боекомплектом. Аэроразведка зафиксировала "прилет" по вражеской технике.

В Нацгвардии показали кадры уничтожения российского БТР, отметив, что огненное поражение нанесли артиллеристы 3-й бригады оперативного назначения "Спартан".

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Видео дня

"С помощью аэроразведки бригады было зафиксировано передвижение бронетранспортера противника. Он был уничтожен гаубицей Д-30", – говорится в описании видео.

Напомним, вблизи Бахмута в Донецкой области минометный расчет бойцов 3-й отдельной штурмовой бригады на ходу уничтожил российскую боевую машину.

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