Нацгвардійці на Запорізькому напрямку підірвали БТР окупантів разом з боєкомплектом (відео)

Під час боїв на Запорізькому напрямку нацгвардійці з бригади "Спартан" знищили ворожий БТР разом з боєкомплектом. Аеророзвідка зафіксувала "приліт" по ворожій техніці.

У Нацгвардії показали кадри знищення російського БТР та зазначили, що вогневе ураження нанесли артилеристи 3-ї бригади оперативного призначення "Спартан".

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Відео дня

"За допомогою аеророзвідки бригади було зафіксовано пересування бронетранспортера противника. Його було знищено гаубицею Д-30", – йдеться в описі до відео.

Нагадаємо, поблизу Бахмута на Донеччині мінометний розрахунок бійців 3-ї окремої штурмової бригади на ходу знищив російську бойову машину.

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