В Болгарии нашли клад, вероятно принадлежавший семье Александра Македонского

Болгарские исследователи систематически совершают исторические открытия. После того, как они объявили об обнаружении первого европейского города Европы они, появилась еще одна захватывающая находка – золотые украшения в гробнице под Свештари. Эти украшения принадлежали древнему племени с малоизученной историей и, возможно, имели связь с родственниками отца Александра Македонского.

Об этом пишет ТСН.

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Гробница, где нашли эти драгоценности, была открыта в 1982 году и сейчас находится под охраной ЮНЕСКО как часть Всемирного наследия.

Археолог Диана Гергова рассказала о находках в верхнем слое фракийского захоронения, где был обнаружен деревянный ящик с сожженными костями и ритуальными дарами, обернутыми золотой нитью. Среди этих находок – изысканные золотые кольца, 44 женские статуэтки и более 100 золотых пуговиц, которые ученые датируют четвертым или третьим веком до нашей эры.

Ученые также обнаружили золотую диадему с искусно выполненными фигурками животных и головой льва. Другое поразительное открытие – натуралистическая фигурка, изображающая голову лошади.

Предполагается, что эти роскошные "дары смерти" могли быть положены в могилу для вождя, который, по историческим предположениям, был свекром отца Александра Македонского Филиппа II.

Напомним, место смерти основателя Римской империи Оттона Великого, возможно, обнаружили археологи.

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