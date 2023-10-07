Место смерти основателя Римской империи Оттона Великого, возможно, обнаружили археологи (фото)

В Германии археологи сообщили, что возможно нашли место, где умер император Оттон I (936-973), известный как Оттон Великий, основатель Священной Римской империи.

Как сообщает Arkeonews, историки считают Оттона Великого первым императором Священной Римской империи. Он заслужил репутацию защитника христианского мира, победившего венгерских язычников 955 г.р. После него страной в 973 году правил сын – Оттон II.

Читайте также: В Греции археологи раскопали гробницу сыновей друга Александра Македонского (фото и видео)

В настоящее время археологи проводят раскопки бывшего императорского дворца и бенедиктинского монастыря в Мемлебене. Они обнаружили фундамент в клуатре монументальной монастырской церкви, которая, вероятно, стала местом захоронения останков Оттона Великого.

"Основатель Священной Римской империи, император Оттон I, известный как Великий, умер в Мемлебене в 973 году, а его отец Генрих I в 936 году", – пишет издание.

Сын и преемник Оттона Великого, Оттон II, и его супруга Теофана основали на месте смерти императора роскошно обставленный бенедиктинский монастырь в честь императора. Впервые он упоминается в 979 году и являлся одним из важнейших монастырей в Оттонской империи.

Напомним, в Болгарии обнаружили уникальный скифский костяной скипетр.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!