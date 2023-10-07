Місце смерті засновника Римської імперії Оттона Великого, можливо, знайшли археологи (фото)

У Німеччині археологи повідомили, що, можливо, знайшли місце, де помер імператор Оттон I (936-973), відомий як Оттон Великий, засновник Священної Римської імперії.

Як повідомляє Arkeonews, історики вважають Оттона Великого першим імператором Священної Римської імперії. Він заслужив репутацію захисника християнського світу, коли переміг угорських язичників 955 р.н. Після нього країною в 973 році правив син – Оттон II.

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Нині археологи проводять розкопки колишнього імператорського палацу та бенедиктинського монастиря в Мемлебені. Вони знайшли фундамент у клуатрі монументальної монастирської церкви, яка, ймовірно, стала місцем поховання решток Оттона Великого.

"Засновник Священної Римської імперії, імператор Оттон I, відомий як Великий, помер у Мемлебені в 973 році, а його батько Генріх I у 936 році", – пише видання.

Син і наступник Оттона Великого, Оттон II, і його дружина Теофана заснували на місці смерті імператора розкішно обставлений бенедиктинський монастир на честь імператора. Вперше він згадується в 979 році й був одним з найважливіших монастирів в Оттонській імперії.

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