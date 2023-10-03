У Болгарії виявили унікальний скіфський кістяний скіпетр (фото)

У Болгарії археологи виявили скіфський скіпетр, вирізаний з кістки тварини. Знахідку зробили у похованні воїна V століття до нашої ери в Провадії-Солніцата.

Кістяні скіпетри знаходили і раніше, але зазвичай вони мають форму хреста, а дизайн цього унікальний. Про це повідомляє The History Blog.

Скіпетр має довжину 15 дюймів з гладкою ручкою, виготовленою з двох частин кістки, склеєних разом. Має орнітоморфну ​​(у формі птаха) голову з гачкуватим дзьобом.

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З одного боку він схожий на дзьоб орла, тварини, яка мала велике ритуальне значення для скіфів, але з іншого боку є антропоморфний малюнок, який робить дзьоб схожим на капелюх. У нижньому стрижні є отвір, який свідчить про те, що він був підвішений до чогось.

Скіфи були майстрами мистецтва різьби по кістці, і цей скіпетр є неперевершеним прикладом їхньої майстерності. Окрім кістяного скіпетра, археологи також знайшли скелети коня, маленької собаки та черепахи.

У могилі також знайдено сильно поржавілий залізний ніж. Скіпетр є символом командування, тому він, ймовірно, був полководцем.

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