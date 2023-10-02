У Єгипті знайшли фрагменти саркофага із зображенням леопарда 7 століття до н.е. (фото)

Під час розкопок старовинного міста Асуані в Єгипті, археологи виявили уламки кришки саркофага, які були прикрашені кольоровим зображенням леопарда. Цей художній фрагмент був виявлений у некрополі, що налічує 300 гробниць і датується VII століттям до н.е., повідомляє Міланський університет.

На цьому зображенні видно частину очей великого кота. Голова леопарда співпадала з головою мумії всередині саркофага, коли кришка була закрита.

У давньому єгипетському суспільстві леопарди символізували рішучість і силу, тому цей образ леопарда в гробниці, ймовірно, служив для підбадьорення духу померлого і допомоги йому в подорожі в загробне життя.

Некрополь, де був знайдений саркофаг із зображенням леопарда, використовувався приблизно 1000 років - до IV століття н.е. - і був об'єктом археологічних досліджень, які проводилися міжнародною групою експертів з Єгипетсько-італійської місії в Західному Асуані.

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В інших гробницях було знайдено загалом 35 мумій і численні предмети, пов'язані з похованням, такі як горщики із бітумом для муміфікації, маски для похорону, постільна білизна, папірус і їжа для подорожі в потойбічне життя.

"Ми зробили це відкриття в січні 2019 року, але лише зараз завершили віртуальну реставрацію цього фрагмента", - розповіла Патриція П'яацентіні, керівник розкопок Єгипетсько-італійської місії в Західному Асуані.

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