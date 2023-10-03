В Болгарии обнаружили уникальный скифский костяной скипетр (фото)

В Болгарии археологи нашли скифский скипетр, вырезанный из кости животного. Находку сделали в погребении воина V века до нашей эры в Провадии-Солницате.

Костные скипетры находили и раньше, но обычно они имеют форму креста, а дизайн этого уникален. Об этом сообщает The History Blog.

Скипетр имеет длину 15 дюймов с гладкой рукояткой, изготовленной из двух частей кости, склеенных вместе. Имеет орнитоморфную (в форме птицы) голову с крючковатым клювом.

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С одной стороны он похож на клюв орла, животного, которое имело большое ритуальное значение для скифов, но с другой стороны антропоморфный рисунок, который делает клюв похожим на шляпу. В нижнем стержне есть отверстие, свидетельствующее о том, что он был подвешен к чему-то.

Скифы были мастерами резьбы по кости, и этот скипетр является непревзойденным примером их мастерства. Кроме костяного скипетра, археологи также обнаружили скелеты лошади, маленькой собаки и черепахи.

В могиле также найден сильно поржавевший железный нож. Скипетр – символ командования, поэтому он, вероятно, был полководцем.

Напомним, в Иордании обнаружили возможный тронный зал царя Ирода.

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