В Иордании обнаружили возможный тронный зал царя Ирода

В крепости на побережье Мертвого моря в Махероне, Иордания, был обнаружен тронный зал царя Ирода, где прошел тот известный эпизод, когда принцесса Соломия танцевала и потребовала главу Иоанна Крестителя.

Об этом пишет Haaretz.

Согласно библейским рассказам, Ирод Антипа привел Иоанна Крестителя в Махерон в цепях и убил его. Во время празднования дня рождения Ирода его падчерица принцесса Соломия устроила танец. Он был так поражен ее выступлением, что пообещал ей выполнить любое ее желание.

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Согласно Евангелию, по совету матери, Соломия попросила председателя Иоанна Крестителя.

Ирод почувствовал печаль и возмущение, но не мог нарушить свое обещание и велел отрубить голову Иоанна в темнице. Его голову подарили девушке, и она передала ее матери.

Недавние археологические раскопки, проведенные командой венгерских францисканцев под руководством профессора Гиза Вереша, обнаружили основы трона Ирода. Первый уровень пола был утрачен, но археологи подозревают, что трон располагался на поднятой площадке, к которой можно было подняться по лестнице.

Напомним, в Иудейской пустыне обнаружили уникальный византийский псалом.

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