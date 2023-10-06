У Греції археологи розкопали гробницю синів друга Олександра Македонського (фото та відео)

У Греції археологи розкопали стародавнє місто, засноване наприкінці 6 століття до нашої ери. Вчені припускають, що воно існувало до 6 століття нашої ери.

Як повідомляє greekreporter, під час розкопок міста було знайдено побудови елліністичного періоду, частину фортифікаційної споруди, римську базиліку з комплексом терм, майстерню з виноділля, рештки двох християнських церков.

Читайте також: У Єгипті знайшли фрагменти саркофага із зображенням леопарда 7 століття до н.е. (фото)

Також археологи знайшли кілька гробниць різних епох, а ще – гробницю македонського типу, що належить братам Іппонакту та Діоскориду. Вони були синами Аполлодора, який, згідно з історичними джерелами, був другом Олександра Македонського.

Видання пише, що археологи сподіваються правильно визначити назву стародавнього міста. Один з археологів Дімітрій Маламіду зауважив: "Ми сподіваємося, що завдяки новому дослідженню з’являться знахідки (написи, монети), які дозволять безпечно ідентифікувати назву міста".

Маламіду зауважив, що стратегічне розташування міста між родючою долиною річки Струма та схилами багатих рудою гір Керділліон і Вертіскос "сприяло його довгій та успішній історії".

Він каже, що серед найдавніших знахідок під час розкопок знайшли напис, у якому згадується слово "adamaϛ", термін, який належить до золота і, ймовірно, до його експлуатації.

Археологічна команда каже, що їх мета – дізнатися більше про це місто та визначити його назву.

Нагадаємо, у Болгарії виявили унікальний скіфський кістяний скіпетр.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!