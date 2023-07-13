В Британии кот, страдающий редкой болезнью, стал похож на старого деда (фото)

В Великобритании кот, которого зовут Тоби, стал настоящей сенсацией в Интернете благодаря своей необычной внешности и собственной странице в Instagram. Тоби воспитывают Джорджина Прайс и Кристофер Ларднер из общества защиты животных.

Тоби, семилетний кот, имеет редкое заболевание, известное как синдром Элерса-Данлоса. Это генетическое заболевание, при котором кожа становится излишне эластичной, дряблой и хрупкой из-за недостатка коллагена. Несмотря на это, Тоби ведет активный и счастливый кошачий образ жизни, с большой любовью к наблюдению за птицами, игрушкам и нежным ласкам.

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Джорджина Прайс, хозяйка Тоби, рассказывает: "Он обрел наше сердце мгновенно. В начале он был очень напуган и скрывался, но со временем, благодаря нашей любви и заботе, он стал проявлять свою уникальную личность. Он стал хозяином своего пространства и демонстрирует свои преимущества даже в проявлении недовольства, когда мы нарушаем его расписание дневное".

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Также Тоби быстро стал любимцем социальных сетей. Уязвимый облик Тоби и его страстная жизнь привлекли внимание пользователей Инстаграм, и его хозяйка создала страницу в соцсети, чтобы поделиться волшебными фотографиями и видео этого особого кота.

"Мы очень благодарны за то, как люди приняли нашего Тоби и поделились своими благодарными комментариями и положительной энергией. Его популярность позволяет нам распространять свет и радость, которые он приносит в нашу жизнь", – рассказала Джорджина.

Она говорит, что Тоби стало символом силы, красоты и несокрушимости, напоминая нам, что даже с врожденным заболеванием можно радоваться жизни и обретать счастье в маленьких радостях. Его история стала напоминанием о важности принятия индивидуальности и поддержки тех, кто может отличаться от других.

Напомним, ученые выяснили, что у котов отличное обоняние из-за "лабиринтов" в своем носу.

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