У Британії кіт, що страждає на рідкісну хворобу, став схожим на старого діда (фото)

У Великій Британії кіт, якого звуть Тобі, став справжньою сенсацією в Інтернеті, завдяки своїй незвичайній зовнішності й власній сторінці в Instagram. Тобі виховують Джорджина Прайс і Крістофер Ларднер з товариства захисту тварин.

Тобі, семирічний кіт, має рідкісне захворювання, відоме як синдром Елерса-Данлоса. Це генетичне захворювання, при якому шкіра стає надмірно еластичною, в'ялою та тендітною через нестачу колагену. Попри це, Тобі веде активний та щасливий котячий спосіб життя, з великою любов'ю до спостереження за пташками, іграшок і ніжних пестощів.

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Джорджина Прайс, господиня Тобі, розповідає: "Він здобув наше серце миттєво. На початку він був дуже наляканий і ховався, але з часом, завдяки нашій любові і турботі, він почав проявляти свою унікальну особистість. Він став господарем свого простору і демонструє свої переваги навіть у вияві незадоволення, коли ми порушуємо його розклад денний".

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Також Тобі швидко став улюбленцем соціальних мереж. Вразлива зовнішність Тобі і його пристрасне життя привернули увагу користувачів Інстаграм, і його господиня створила сторінку у соцмережі, щоб поділитися чарівними фотографіями та відео цього особливого кота.

"Ми дуже вдячні за те, як люди прийняли нашого Тобі і поділилися своїм вдячними коментарями та позитивною енергією. Його популярність дозволяє нам поширювати світло і радість, які він приносить у наші життя", – розповіла Джорджина.

Вона каже, що Тобі став символом сили, краси та незламності, нагадуючи нам, що навіть з вродженим захворюванням можна радіти життю та знаходити щастя в маленьких радощах. Його історія стала нагадуванням про важливість прийняття індивідуальності та підтримки тих, хто може відрізнятися від інших.

Нагадаємо, вчені з'ясували, що коти мають відмінний нюх через "лабіринти" у своєму носі.

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