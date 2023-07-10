В Британии откопали гигантские каменные топоры, которым 300 тысяч лет (фото)

Археологи обнаружили каменные топоры во время раскопок на склоне холма над долиной Медуэй в британском графстве Кент. Орудия были сделаны около 300 тыщ годов назад.

Эти топоры являются большими камнями, одна часть которых имеет заостренный конец. Вероятно, их использовали для обработки животных. Археолог Летти Ингри предположил, что топоры могли использовать для демонстрации силы и мастерства. Возможно, эти орудия изготовили неандертальцы.

Как пишет Heritage Daily, раскопки также обнаружили артефакты, сохранившиеся в глубоких отложениях ледникового периода на склоне холма над долиной Медвей. В общей сложности было обнаружено 800 артефактов, которым, как считают, более 300 000 лет.

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Что касается топоров, исследователи говорят, что у них гигантские формы. Один из топоров имеет длину 22 см, но без кончика. Другая – 29,5 см и невредима. Ее ширина 11,3 см.

Летти Ингрей из Института археологии UCL сказала: "Мы описываем эти орудия как гигантские, если они имеют длину более 22 см, и у нас есть два таких по размеру".

"Эти ручные топоры настолько велики, что трудно представить, как их можно было легко держать и использовать. Хотя в настоящее время мы не уверены, зачем производили такие большие орудия труда или какие виды первого человека их производили", — добавила ученая.

Сейчас исследовательская группа работает над идентификацией и изучением найденных артефактов, чтобы лучше понять, кто их создал и зачем они использовались.

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