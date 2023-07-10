У Британії відкопали гігантські кам'яні сокири, яким 300 тисяч років (фото)

Археологи знайшли кам'яні сокири під час розкопок на схилі пагорба над долиною Медуей у британському графстві Кент. Знаряддя були виготовлені близько 300 тисяч років тому.

Ці сокири є великими каменями, одна частина яких має загострений кінець. Ймовірно, їх використовували для обробки тварин. Археолог Летті Інгрі припустив, що сокири могли застосовувати для демонстрації сили та майстерності. Можливо, ці знаряддя виготовили неандертальці.

Як пише HeritageDaily, розкопки також виявили артефакти, що збереглися в глибоких відкладеннях льодовикового періоду на схилі пагорба над долиною Медвей. Загалом було виявлено 800 артефактів, яким, як вважають, понад 300 000 років.

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Що стосується сокир, дослідники кажуть, що вони мають гігантські форми. Одна з сокир має довжину 22 см, але без кінчика. Інша – 29,5 см та неушкоджена. Її ширина 11,3 см.

Летті Інгрей з Інституту археології UCL сказала: "Ми описуємо ці знаряддя як гігантські, якщо вони мають довжину понад 22 см, і у нас є два таких за розміром".

"Ці ручні сокири настільки великі, що важко уявити, як їх можна було легко тримати та використовувати. Хоча на цей час ми не впевнені, навіщо виготовляли такі великі знаряддя праці або які види першої людини їх виготовляли", – додала вчена.

Зараз дослідницька група працює над ідентифікацією та вивченням знайдених артефактів, щоб краще зрозуміти, хто їх створив і для чого вони використовувалися.

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