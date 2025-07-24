В четырех областях Украины зафиксировано нашествие саранчи: подробности (фото, видео)

В Запорожской и Херсонской областях продолжаются интенсивные работы по выявлению, сдерживанию и уничтожению очагов перелетной и египетской саранчи. На этих территориях приняты меры по минимизации угроз аграрному сектору.

Об этом сообщает Госпродпотребслужба. В Запорожской области 15 июля 2025 г. на территории Кушугумской общины официально ввели особый режим защиты растений, который охватывает более 21 тысячи гектаров. В рамках борьбы с вредителем создан специальный координационный штаб, в который вошли представители власти, аграрии, спасатели и специалисты по контролю за безопасностью растений. Основным источником питания саранчи в регионе остаются камыши и дикие травы, а промышленные культуры существенных повреждений пока не получили. Активно обрабатываются территории, не связанные с сельским хозяйством.

В Херсонской области специальный режим защиты действует с 23 июня. За это время удалось произвести обработку почти 300 гектаров, в том числе 27 гектаров посевов подсолнечника. Проверки подтвердили, что на этих участках вредитель исчез, а его общая численность в регионе не превышает опасного уровня. Продолжается фитосанитарный мониторинг и вскоре может быть принято решение об отмене усиленного режима.

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На территории Одесщины, учитывая активное распространение саранчи в южных районах Молдовы, усилен мониторинг, в частности в Болградском районе. Там фиксировали перемещение вредителя на поля, где уже собран урожай зерновых и рапса. Все зараженные площади оперативно обработаны инсектицидами в соответствии с государственными нормативами. Введение специального режима не потребовалось из-за низкого уровня популяции насекомых.

Относительно Днепропетровской области поступили сигналы о наличии саранчи, поэтому идет детальное обследование соответствующих территорий.

Напомним, мы уже писали, когда орошение растений может их убить.

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