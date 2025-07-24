У чотирьох областях України зафіксовано нашестя сарани: подробиці (фото, відео)

У Запорізькій та Херсонській областях тривають інтенсивні роботи з виявлення, стримування та знищення осередків перелітної та єгипетської сарани. На цих територіях вжито заходів для мінімізації загроз аграрному сектору.

Про це повідомляєДержпродспоживслужба. У Запорізькій області 15 липня 2025 року на території Кушугумської громади офіційно запровадили особливий режим захисту рослин, який охоплює понад 21 тисячу гектарів. В межах боротьби зі шкідником створено спеціальний координаційний штаб, до якого увійшли представники влади, аграрії, рятувальники та фахівці з контролю за безпекою рослин. Основним джерелом живлення сарани в регіоні залишаються очерет і дикі трави, а промислові культури суттєвих пошкоджень поки що не зазнали. Активно обробляються території, не пов’язані із сільським господарством.

У Херсонській області спеціальний режим захисту діє з 23 червня. За цей час вдалося провести обробку майже 300 гектарів, зокрема 27 гектарів посівів соняшнику. Перевірки підтвердили, що на цих ділянках шкідник зник, а його загальна чисельність у регіоні наразі не перевищує небезпечного рівня. Триває фітосанітарний моніторинг, і незабаром може бути ухвалене рішення про скасування посиленого режиму.

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На території Одещини, зважаючи на активне поширення сарани в південних районах Молдови, посилено моніторинг, зокрема в Болградському районі. Там фіксували переміщення шкідника на поля, де вже зібрано врожай зернових і ріпаку. Всі заражені площі були оперативно оброблені інсектицидами згідно з державними нормативами. Введення спеціального режиму не знадобилося через низький рівень популяції комах.

Щодо Дніпропетровської області, надійшли сигнали про наявність сарани, тож триває детальне обстеження відповідних територій.

Нагадаємо, ми вже писали, коли зрошення рослин може їх вбити.

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