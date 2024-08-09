В девять раз тяжелее футбольного мяча: американец вырастил рекордный баклажан (фото)

Недавно житель юго-восточной Айовы, Дэйв Беннетт, установил мировой рекорд, вырастив самый большой баклажан в мире.

Плод весом 8,33 фунта (4,6 кг) достиг размеров 28 дюймов (70 см) в диаметре и 32 дюймов (81 см) в длину. Рекорд официально зафиксировал Департамент сельского хозяйства штата Айова с участием инспектора Ивана Ганкинса, убедившегося в точности измерений.

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Предыдущий рекорд принадлежал британцу, чей баклажан весил 7 фунтов 6,6 унции. Беннетт объяснил, что успех его овоща заключается в использовании специальных удобрений, среди которых коровий и овечий навоз. Два года назад он уже установил рекорд штата Айова с баклажаном, весившим 5 фунтов 6 унций.

Рекордный баклажан. Источник: facebook.com/IADeptAg

Рекордный баклажан. Источник: facebook.com/IADeptAg

Рекордный баклажан. Источник: facebook.com/IADeptAg

Рекордный баклажан. Источник: facebook.com/IADeptAg

Книга рекордов Гиннеса уже связалась с Беннеттом и подтвердила, что его достижение будет включено в публикацию.

Рекордный баклажан. Источник: guinnessworldrecords.com

Рекордный баклажан. Источник: guinnessworldrecords.com

Рекордный баклажан. Источник: guinnessworldrecords.com

Рекордный баклажан. Источник: guinnessworldrecords.com

Кроме того, Бюро мер и весов штата Айова проверяет результаты других конкурсов на крупнейшие овощи, в частности тыквы, на разных ярмарках штата, и теперь в этот список добавляется и рекордный баклажан.

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