В Египте дельфины спасли туриста, которого искусала акула

В Красном море в Египте на мужчину во время плавания напала акула. Но группа дельфинов спасла его от смерти.

Как сообщает Live Science, Мартин Ричардсон был среди моря, когда на него набросилась акула и покусала. Он считал, что не выживет, поскольку терял кровь, а акула продолжала кружиться у жертвы.

"Я потерял примерно 2,8 литра крови. В нашем теле только 4,5-5 литров крови. Я ждал, когда наступит безумие... Я знал, что возле меня акула. Я отвернулся и посмотрел на горы. Я сдался" – цитирует издание Ричардсона.

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Муж рассказал, что вдруг в море появилась группа дельфинов и акула отплыла от него. Мартин Ричардсон твердо верит, что дельфины спасли ему жизнь.

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Когда нападение прекратилось, Ричардсона немедленно вытащили на лодку, которая пыталась спасти ее от акулы. Затем его доставили в больницу, где мужчине наложили более 300 швов.

Морской биолог Том Хирд объяснил изданию, вряд ли дельфины имели целью спасти мужчину. Скорее всего, они отпугивали акулу от своих детенышей.

Профессор Майк Хейтхаус с кафедры биологических наук Международного университета Флориды сказал, что если бы у дельфинов были детеныши, они могли подозревать, что акула хочет напасть на их детенышей, поэтому они решили пойти в наступление.

По его словам, было много случаев, когда казалось, что дельфины и даже киты защищали людей, но в большинстве случаев это было не так.

"Дельфины видят большое облако крови, они знают, что в этом районе есть акула… Возможно, они не пытались спасти Мартина", – сказал ученый.

Напомним, в начале июня 2023 года в Хургаде в Египте в 30 метрах от берега акула атаковала двух туристов – мужчину и женщину. Женщина смогла спастись, а мужчина не выжил.

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