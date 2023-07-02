У Єгипті дельфіни врятували туриста, якого покусала акула

У Червоному морі в Єгипті на чоловіка під час плавання напала акула. Але група дельфінів врятувала його від загибелі.

Як повідомляє Live Science, Мартін Річардсон був посеред моря, коли на нього накинулася акула та покусала. Він вважав, що не виживе, оскільки втрачав кров, а акула продовжувала кружляти біля жертви.

"Я втратив приблизно 2,8 літра крові. У нашому тілі є лише 4,5-5 літрів крові. Я чекав, коли настане божевілля... Я знав, що біля мене акула. Я відвернувся і подивився на гори. Я здався", – цитує видання Річардсона.

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Чоловік розповів, що раптом у морі з'явилася група дельфінів й акула відпливла від нього. Мартін Річардсон твердо вірить, що дельфіни врятували йому життя.

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Коли напад припинився, Річардсона негайно витягли на човен, який намагався врятувати його від акули. Потім його доставили до лікарні, де чоловікові наклали понад 300 швів.

Морський біолог Том Хірд пояснив виданню, що навряд чи дельфіни мали на меті саме врятувати чоловіка. Скоріш за все вони відлякували акулу від своїх дитинчат.

Професор Майк Хейтхаус з кафедри біологічних наук Міжнародного університету Флориди сказав, що якби у дельфінів були дитинчата, вони могли підозрювати, що акула хоче напасти на їхніх дитинчат, тому вони вирішили піти в наступ.

За його словами, було багато випадків, коли здавалося, що дельфіни й навіть кити захищали людей, але в більшості випадків це було не так.

"Дельфіни бачать велику хмару крові, вони знають, що в цьому районі є акула… Можливо, вони не намагалися врятувати Мартіна", – сказав науковець.

Нагадаємо, на початку червня 2023 року ц Хургаді в Єгипті за 30 метрів від берега акула атакувала двох туристів – чоловіка та жінку. Жінка змогла врятуватися, а чоловік не вижив.

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