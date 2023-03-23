В Египте обнаружили изображение знаков зодиака на стенах древнего храма (фото)

В Египте во время реставрации в храме Эсны были обнаружены несвойственные для древнеегипетской культуры росписи. Команда исследователей Министерства туризма и древностей Египта вместе с археологами Тюбингенского университета обнаружили зодиакальные рельефы.

На потолке были изображены звездное небо и знаки зодиака. Об этом сообщает Heritage Daily.

Отмечается, что роспись изображает планеты Юпитер, Сатурн и Марс, а также ряд звезд и созвездий, использовавшихся для измерения времени. По данным исследователей, росписям почти 2 тысячи лет.

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"Изображения зодиака достаточно уникальны как для египетских храмов. Сам зодиак является частью вавилонской астрономии и не появляется в Египте до времен Птолемеев", – указал Кристиан Лайтц, директор департамента египтологии Тюбингенского университета.

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Археологи предполагают, что зодиакальные созвездия не были присущи Египту до того момента, когда в страну их привезли греки. Затем символы стали использовать для украшения гробниц и саркофагов.

Также команде удалось обнаружить изображения разных существ. Одними из таких являются змея с головой барана, птица с головой крокодила, хвост змеи и четыре крыла, а также изображения змей и крокодилов.

Напомним, ранее в районе древней крепости Масада археологи из Израильского агентства старины раскопали папирусную платежную ведомость, выписанную на имя римского солдата.

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