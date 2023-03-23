У Єгипті виявили зображення знаків зодіаку на стінах древнього храму (фото)

У Єгипті під час реставрації у храмі Есни були виявлені непритаманні для давньоєгипетської культури розписи. Команда дослідників з Міністерства туризму та старожитностей Єгипту разом з археологами Тюбінгенського університету виявили зодіакальні рельєфи.

На стелі було зображене зіркове небо та знаки зодіаку. Про це повідомляє HeritageDaily.

Зазначається, що розпис зображає планети Юпітер, Сатурн і Марс, а також низку зірок і сузір'їв, що використовували для вимірювання часу. За даними дослідників, розписам майже 2 тисячі років.

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"Зображення зодіаку досить унікальні як для єгипетських храмів. Сам зодіак є частиною вавилонської астрономії і не з'являється в Єгипті до часів Птолемеїв", – вказав Крістіан Лайтц, директор департаменту єгиптології Тюбінгенського університету.

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Археологи припускають, що зодіакальні сузір'я не були притаманні Єгипту до моменту, коли у країну їх привезли греки. Згодом символи почали використовувати для прикраси гробниць та саркофагів.

Також команді вдалося виявити зображення різноманітних істот. Одними з таких є змія з головою барана, птах з головою крокодила, хвіст змії й чотири крила, а також зображення змій і крокодилів.

Нагадаємо, раніше у районі стародавньої фортеці Масада археологи з Ізраїльського агентства старовини розкопали папірусну платіжну відомість, виписану на ім'я римського солдата.

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