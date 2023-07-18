В Эссексе обнаружили 3000-летний золотой торк бронзового века (фото)

В Великобритании металлоискатель обнаружил в поле часть крученого 3000-летнего торка с золотым фланцем бронзового века. Находку, сделанную вблизи Мистли в графстве Эссекс, официально объявили сокровищем.

Это первый золотой торк бронзового века, найденный в Эссексе. Об этом сообщает The History Blog.

Фланцевые скрученные торки были изготовлены на этапе металлообработки Пенарда средней бронзовой поры (примерно 1300-1150 гг. до н. э.). Они были сделаны путем вырезания четырех продольных надрезов на сплошном золотом слитке, чтобы образовать Х-образное поперечное сечение, а затем поворот концов слитка влево и вправо, чтобы создать эффект скручивания.

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Скрученная полоса фрагмента из Эссекса имеет длину примерно 5,8 дюйма с одной сохранившейся концевой трубой длиной 2,4 дюйма. Археологи считают, что общая длина не более восьми дюймов составляет менее половины длины, когда она была невредимой.

Торк имеет вмятины на нескольких местах вдоль скрученных краев, вероятно, из-за сельскохозяйственных работ спустя длительное время после того, как он был утерян. В нем также есть три изгиба, и острый излом, вероятно, тоже современный.

Исследователи Британского музея подвергли торк рентгеновскому флуоресцентному анализу, чтобы определить его состав. Это 75-77% золота, 18-20% серебра и остальные 5-3% меди. Это делает его 18-каратным золотом.

Напомним, в Германии обнаружили 500-летнее сокровище, спрятанное монахом.

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