В Ессексі виявили 3000-річний золотий торк бронзової доби (фото)

У Великій Британії металошукач виявив у полі частину крученого 3000-річного торка із золотим фланцем бронзової доби. Знахідку, зроблену поблизу Містлі в графстві Ессекс, офіційно оголосили скарбом.

Це перший золотий торк бронзової доби, знайдений в Ессексі. Про це повідомляє The History Blog.

Фланцеві скручені торки були виготовлені на етапі металообробки Пенарда середньої бронзової доби (приблизно 1300-1150 рр. до н. е.). Вони були зроблені шляхом вирізання чотирьох поздовжніх надрізів на суцільному золотому злитку, щоб утворити Х-подібний поперечний переріз, а потім повертання кінців злитка ліворуч і праворуч, щоб створити ефект скручування.

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Скручена смуга фрагмента з Ессекса має довжину приблизно 5,8 дюйма з однією збереженою кінцевою трубою довжиною 2,4 дюйма. Археологи вважають, що загальна довжина трохи більше восьми дюймів становить менше половини довжини, коли вона була неушкодженою.

Торк має вм’ятини на кількох місцях уздовж скручених країв, ймовірно, через сільськогосподарські роботи через тривалий час після того, як його було загублено. У ньому також є три вигини, і гострий злам, ймовірно, теж сучасний.

Дослідники Британського музею піддали торк рентгенівському флуоресцентному аналізу, щоб визначити його склад. Це 75-77% золота, 18-20% срібла і решта 5-3% міді. Це робить його 18-каратним золотом.

Нагадаємо, у Німеччині виявили 500-річний скарб, захований монахом.

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