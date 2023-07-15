У Німеччині виявили 500-річний скарб, захований монахом (фото)

Під час розкопок на руїнах середньовічного монастиря в Німеччині археологи виявили кілька золотих монет. Знахідка має велику цінність.

Відкриття було зроблено в колишньому монастирі Хіммельпфортен поблизу міста Вернігероде в землі Саксонія-Ангальт. Про це повідомляє Newsweek.

Археологи вважають, що монети, деякі з яких сильно потерті, могли бути поспішно сховані ченцями, коли монастир штурмували бунтівні фермери в 1525 році.

"Золоті монети були великої цінності, і невеликий стан, ймовірно, був схований монахом у надзвичайно небезпечній ситуації", – зазначили дослідники.

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Артефакти відомі як гульдени – назва кількох золотих монет, які використовувалися за часів Священної Римської імперії. У найбільшому масштабі імперії її територія охоплювала всю сучасну Німеччину.

Монети, знайдені в монастирі мають діаметр трохи більше 1 дюйма. Серед них гульден, викарбуваний у Франкфурті до 1493 року імператором Священної Римської імперії Фрідріхом III, а також один, виготовлений у Швабаху, поблизу Нюрнберга, між 1486 і 1495 роками. Інші два гульдени були викарбувані в Бонні, місті на заході Німеччини, близько 1480-81 року.

Окрім монет, під час недавньої роботи на території монастиря археологи знайшли численні артефакти, що датуються 13-16 століттями. Ці предмети включають латунні застібки для книг з монастирської бібліотеки, кераміку, кістки тварин, кавалерійську шпору та декоративні печатки зі свинцю.

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