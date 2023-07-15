В Германии нашли клад 1 века нашей эры: состоит из 5600 монет и золотых украшений

В Германии обнаружили значительное сокровище времен римских императоров I и II веков нашей эры. Его нашли в городе Аугсбург, расположенном на юго-западе Баварии.

Об этом пишет Aapprentiarcheologue.

В общем, клад состоял из 5600 серебряных динариев, которые на протяжении многих веков хранились в старейшем районе города, известном как Оберхаузен. Кроме монет, археологи нашли различные ценные вещи, такие как оружие, инструменты, украшения и посуда.

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Монеты были выпущены при нескольких римских императорах, начиная с Нерона (54-68 годы н.э.) и заканчивая Септимием (193-211 годы н.э.). Они были сохранены в отличном состоянии, по словам экспертов.

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По данным специалистов, монеты имели большую ценность в свое время. К примеру, простой легионер получал от 375 до 500 динариев в год. Таким образом, для того чтобы собрать 5600 монет, ему нужно было прослужить около 15 лет.

Напомним, в Мексике нашли каноэ майя XVI века, окруженное костями животных и людей.

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