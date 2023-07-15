У Німеччині знайшли скарб 1 століття нашої ери: складається з 5600 монет та золотих прикрас

В Німеччині виявили значний скарб часів римських імператорів І та ІІ століття нашої ери. Його знайшли в місті Аугсбург, розташованому на південному заході Баварії.

Про це пише Aapprentiarcheologue.

Загалом, скарб складався з 5600 срібних динаріїв, які протягом багатьох століть зберігалися у найстарішому районі міста, відомому як Оберхаузен. Окрім монет, археологи також знайшли різні цінні речі, такі як зброя, інструменти, прикраси та посуд.

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Монети були випущені за часів кількох римських імператорів, починаючи з Нерона (54-68 роки н.е.) і закінчуючи Септимієм (193-211 роки н.е.). Вони були збережені у відмінному стані, за словами експертів.

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За даними фахівців, монети мали велику цінність у свій часі. Наприклад, простий легіонер отримував від 375 до 500 динаріїв на рік. Таким чином, для того, щоб зібрати 5600 монет, йому потрібно було прослужити близько 15 років.

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