В Германии нашли средневековую табличку с ''проклятием дьявола'' (фото)

Археологи обнаружили проклятие дьявола, написанное на табличке 15 века в Ростоке, Германия. Открытие было сделано во время строительных работ по расширению ратуши Ростока, где раскопки средневековой выгребной ямы обнаружили незаметный кусок свернутого свинца.

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Исторические записи свидетельствуют о том, что когда-то на этом месте находился двускатный дом 14 века, описанный как "один из самых красивых в своем роде во всей Северной Германии", пишет heritagedaily.

После развертывания главной части слова "sathanas taleke belzebuk hinrik berith" стали разборчивыми, направляя дьявольское проклятие на женщину по имени Талеке и мужчину по имени Хинрик (Генрих).

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Текст написан черным письмом, также известным как готический минускул или текстура, который использовался по всей Западной Европе с 12-го по 17-й век.

Таблички с проклятиями были распространены в древности во время греко-римского периода. Проклятия, написанные на тонких листах свинца (свернутых), использовались, чтобы попросить богов, духов или умершего совершить определенное действие в отношении человека или предмета или заставить влияние на цель проклятия.

По словам исследователей, находка в Ростоке невероятно редка, особенно с заклинанием в адрес бельзебука (Вельзевула), другого названия Дьявола (Сатаны). Упоминание Берита в проклятии касается Баала Берита, которого раввинская традиция также приравнивает к Вельзевулу, Властелину мух.

Раскопки также обнаружили остатки подвалов и фундаментов, датированных 16-м и 17-м веками, следы прежнего водного пути и голубую чашу 15-го века с блестящей посудой, происходящей из Валенсии в Испании.

Напомним, десятки мумий детей и младенцев вырыли в Перу.

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