В ГУР назвали количество ракет 'Кинжал', оставшихся у рф

По предварительным данным, во время массированной ракетной атаки 9 марта оккупанты использовали шесть дорогостоящих гиперзвуковых ракет типа "Кинжал", которые несут самолеты МиГ-31К. В Главном управлении разведки рассказали, сколько таких ракет осталось на россии.

По словам Андрея Юсова, сейчас рф может иметь более 40 таких ракет. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Представитель ГУР добавил, что "Кинжалы" не могут сбивать средства противовоздушной обороны, которые есть в Украине. В то же время, ракет для ЗРК С-300 у россиян тысячи, их враг не жалеет.

"Если мы говорим о "Кинжалах", то речь о десятках. Этого вооружения у россии не так много, как устаревших систем С-300, которых у них тысячи. Здесь речь идет, скажем, о более чем 40", – рассказал Юсов.

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В свою очередь спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что с начала полномасштабного вторжения россия выпустила по Украине до 20 ракет "Кинжал". Он добавил, что сейчас нельзя точно сказать, что 9 марта оккупанты использовали шесть "Кинжалов".

"Сейчас, по данным ГУР, у россиян чуть более полусотни таких ракет. А если отменить эти 6, то уже меньше", – сказал Игнат.

Он добавил, что рф не может производить новые ракеты "Кинжал" быстро.

Напомним, утром 9 марта в Украине раздалась масштабная воздушная тревога, после которой в разных областях слышали взрывы.

По данным Генерального штаба, россия запустила по украинской энергетической инфраструктуре сегодня 81 ракету и 8 дронов, 34 ракеты и 4 БПЛА были уничтожены Силами обороны Украины.

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