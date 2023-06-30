В Херсонской области бойцы ВСУ заставили россиян на лодке "летать" (эпическое видео)
Во время деоккупации Херсонской области бойцы Вооруженных сил Украины выследили из дрона плавающих на лодке россиян. Это произошло на Олешковском направлении.
Сначала наши защитники атаковали лодку врага с тремя оккупантами на борту из дрона. Когда россияне попадали в воду, раздались новые взрывы.
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Российские боевики попадали в воду, а когда пытались снова залезть в лодку, украинские бойцы атаковали их повторно, но уже с земли. После взрывов один из скрывавшихся у берега оккупантов взлетел в воздухе и приземлился на ограждение.
Этот инцидент попал на видео. Оно уже стало вирусным в сети.
Отмечается, что это было уничтожение российской диверсионно-разведывательной группы на берегах Днепра под Херсоном.
По неподтвержденной информации, ликвидацией трех диверсантов занимались бойцы 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев (72 ОМБр).
Напомним, на днях украинские военные из состава Центра спецопераций "А" СБУ ликвидировали 50 единиц российской техники. А совместно с артиллеристами ВСУ спецназовцы дополнительно поразили 25 единиц техники, пять складов с боеприпасами, 15 фортификационных сооружений, четыре огневых позиции и еще 200 оккупантов.
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