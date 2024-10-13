В Иерусалиме найдены доказательства завоевания Святой земли ассирийцами (фото)

В ходе новых раскопок в Иерусалиме археологи обнаружили убедительные доказательства масштабной военной кампании ассирийцев против Иудеи в VIII веке до н.э. Разрушенное административное здание, когда-то служившее центром сбора налогов во времена царя Езекии, стало ключевым свидетельством этого исторического события.

По данным ученых, ассирийские войска, возглавляемые царем Сеннахерибом, не только захватили значительную часть Иудеи, но и осуществили осаду Иерусалима. Хотя им не удалось полностью покорить город, ассирийцы оставили незабываемый след в виде разрушенных построек и измененной системы налогообложения, пишет Live Science.

"Разрушение здания было не просто актом вандализма, а скорее политическим заявлением", - отмечают археологи. Ассирийцы сознательно превратили бывший центр экономического могущества Иудеи в руины, демонстрируя таким образом свою победу и установив новый порядок.

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Найденные при раскопках артефакты. Источник: Yoli Schwartz, Израиль Antiquities Authority

Найденные при раскопках артефакты. Источник: Yoli Schwartz, Израиль Antiquities Authority

Найденные при раскопках артефакты. Источник: Yoli Schwartz, Израиль Antiquities Authority

Интересно, что после ухода ассирийцев местные жители отстроили разрушенное здание и стали снова использовать его для сбора налогов, но уже в пользу ассирийского царя. Этот факт свидетельствует, что Иудея, несмотря на сопротивление, вынуждена была признать свою зависимость от могущественной Ассирийской империи.

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