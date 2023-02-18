В Ираке раскопали таверну, которой 5000 лет, и нашли давний рецепт пива

Археологи из Университета Пенсильвании и Университета Пизы проводили раскопки в Ираке и обнаружили древнюю таверну в руинах Лагаша. Это к северо-востоку от города Насирия, который был одним из первых городских центров шумерской цивилизации древнего Ирака.

Этой находке около 5000 лет. Как сообщает CNN, тысячи лет назад это заведение посещали, чтобы выпить пива и закусить его рыбой.

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Во время раскопок археологи обнаружили примитивную холодильную систему, большую печь, скамейки для посетителей и около 150 глиняных тарелок. Также найдены кости рыб и животных.

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Ученые добавили, что при раскопках найден и "рецепт пива на клинописных табличках".

Теперь археологи намерены узнать больше о занятиях людей, которые приходили в таверну примерно в 2700 до н.э. Они надеются охарактеризовать род занятий людей, живших в этом большом городе, но не являвшихся элитой.

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