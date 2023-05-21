В Испании на скале нашли изображение, которому 2000 лет (фото)

В Испании в замке Тоссаль-де-ла-Кала археологи обнаружили на скале резное лицо в возрасте 2000 лет. Ученые назвали его "рельефом исключительного исторического значения".

Археологические раскопки, проведенные Университетом Аликанте (Австралия) с 2013 года, показывают, что ранее здесь находилось римское поселение, оккупированное армиями Квинто Серторио во время Серторианских войн.

Как сообщает El Espanol, профессор Университета Аликанте Хесус Мораталл пояснил, что этот рельеф был высечен на скале более двух тысяч лет назад одним из жителей римского оборонительного сооружения. Композиция состоит из трех узнаваемых элементов: человеческого лица, рога изобилия и фаллоса. Размер гравюры 57x42 сантиметра.

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Ученые говорят, что изображение не полное из-за отсутствия "верхнего правого квадранта".

Это наскальное изображение нашли случайно на холме после сильного дождя. Раньше здесь ничего подобного не находили.

Из-за исключительности находки городские власти вместе с учеными приняли решение продолжить поиски археологических артефактов, привлекая представителей из Генеральной дирекции наследия Министерства образования, культуры и спорта Испании.

Издание Aarkeonews пишет, что это изображение лица на скале могло выполнять ритуальную функцию. "Учитывая, что римляне считали фаллос воплощением мужской генеративной силы и одним из символов безопасности государства (sacra Romana), включение фаллоса повышает вероятность того, что он служил для защиты", – говорится в сообщении.

Отмечается, что это может быть либо лицо бога, либо богини. Согласно мифу, рог изобилия был создан, когда Геракл (римский Геркулес) сражался с речным богом Ахелоем и оторвал ему один из рогов. Речных богов иногда изображали рогатыми.

Напомним, на Кипре нашли золотые украшения в возрасте 3000 лет.

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