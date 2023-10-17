В Италии нашли запечатанную гробницу с изображением охраняющего подземный мир Цербера (фото)

В Италии была найдена гробница, созданная еще до нашей эры. Девятую гробницу раскопали случайно – во время работ по прокладке водопровода.

Как сообщает IFLScience, археологи назвали это открытие исключительным – гробница не подвергалась разграблению и влиянию природных факторов. Поэтому она сохранилась до наших дней практически в первозданном виде, что для подобных объектов огромная редкость.

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Находка была сделана в городке Джулиано, пригороде Неаполя. Объект расположен на сельскохозяйственном поле, которое местные власти решили отвести для расширения городской системы водоснабжения.

Археологи, вызванные на место, провели обследование объекта. По предварительным оценкам возраст гробницы составляет примерно 2000 лет.

Издание пишет, что гробница была украшена фресками, на которых изображены некоторые сцены по мифологии. В частности, здесь заметили их тиокентавров, являющихся морскими богами.

Еще одна фреска изображала Цербера – трехглавого мифического пса, охранявшего вход в подземное царство Аиду.

Напомним, в Британии была обнаружена экспериментальная катапульта времен Второй мировой войны.

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