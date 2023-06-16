В Израиле нашли редкий амулет возрастом 3000 лет с изображением скарабея и кобры

На месте проведения археологических раскопок Израиля группа туристов обнаружила редкий египетский амулет в возрасте 3000 лет. Скарабей считался священным в Древнем Египте, они чтили его как воплощение бога-творца.

Об этом сообщает Оxu.az.

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Именно этот найденный амулет чрезвычайно редок: таких в мире всего три. Два других нашли в Ливане и Египте.

Его уникальность заключается в том, что снаружи он выглядит как обычный жук-скарабей. А с середины на насекомом изображена древнеегипетская посуда, которая использовалась для литья богам, с обеих сторон которой изображены кобры.

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Напомним, в Перу нашли фреску с изображением бога-паука в возрасте 3200 лет.

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