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Война в Украине

В каких случаях можно уволиться со службы по состоянию здоровья и какие документы нужны

Цихоцкая Мария

В каких случаях можно уволиться со службы по состоянию здоровья и какие документы нужны
Военные имеют право уволиться по состоянию здоровья

Мобилизированные военнослужащие имеют законное право на увольнение по несоответствию физического или психического состояния требованиям службы. Уволиться можно на основе четко определенных оснований.

Законные основания для увольнения:

  • Полная непригодность к военной службе (по заключению ВЛК)
  • Временная непригодность (с просмотром через 6-12 месяцев)
  • Наличие статуса личности с инвалидностью

Об этом рассказала адвокат Лариса Кись на портале " УНИАН ".

Согласно ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", увольнение происходит:

  • В запас - для лиц, не достигших предельного возраста и пригодных к службе, или признанных временно непригодными
  • В отставку – для лиц, достигших предельного возраста или признанных полностью непригодными к службе.

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Процедура оформления:

Представление рапорта командиру с указанием:

  • личных данных и должности
  • основания увольнения
  • ТЦК и СП для учета
  • отсутствия претензий
  • перечня приложений (вывод ВЛК и другие документы)

Продолжительность процесса: до 2 месяцев для рядового состава, 3-4 месяца для офицеров.

Напомним, мы уже писали, какая разница между снятием и исключением из военного учета.

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Война в Украине