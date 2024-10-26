В каких случаях можно уволиться со службы по состоянию здоровья и какие документы нужны

Мобилизированные военнослужащие имеют законное право на увольнение по несоответствию физического или психического состояния требованиям службы. Уволиться можно на основе четко определенных оснований.

Законные основания для увольнения:

Полная непригодность к военной службе (по заключению ВЛК)

Временная непригодность (с просмотром через 6-12 месяцев)

Наличие статуса личности с инвалидностью

Об этом рассказала адвокат Лариса Кись на портале " УНИАН ".

Согласно ст. 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", увольнение происходит:

В запас - для лиц, не достигших предельного возраста и пригодных к службе, или признанных временно непригодными

В отставку – для лиц, достигших предельного возраста или признанных полностью непригодными к службе.

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Процедура оформления:

Представление рапорта командиру с указанием:

личных данных и должности

основания увольнения

ТЦК и СП для учета

отсутствия претензий

перечня приложений (вывод ВЛК и другие документы)

Продолжительность процесса: до 2 месяцев для рядового состава, 3-4 месяца для офицеров.

Напомним, мы уже писали, какая разница между снятием и исключением из военного учета.

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