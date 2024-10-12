Яка різниця між зняттям та виключенням з військового обліку: пояснення юриста

Під час воєнного стану питання військового обліку стає особливо актуальним для українців. Розуміння відмінностей між зняттям та виключенням з військового обліку допоможе вам правильно оформити документи та уникнути проблем у майбутньому.

Що означає зняття з військового обліку?

Зняття з військового обліку – це тимчасова процедура, яка не звільняє вас від статусу військовозобов'язаного. Найчастіше зняття пов'язане зі зміною місця проживання або працевлаштуванням в органах правопорядку. Після зняття ви все одно зобов'язані проходити ВЛК, оновлювати дані та ставати на облік за новим місцем проживання. Юристи адвокатського об’єднання "Бачинський і партнери" розповідають, в чому різниця між "знятим з обліку" та "виключеним з обліку".

Що означає виключення з військового обліку?

Виключення – це остаточне припинення статусу військовозобов'язаного. Виключення відбувається за такими підставами як: непридатність до військової служби, досягнення граничного віку, засудження до позбавлення волі тощо. Після виключення ви звільняєтесь від усіх обов'язків, пов'язаних з військовим обліком.

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Які документи потрібні?

В обох випадках вам потрібно подати заяву до ТЦК та СП.

Це можуть бути довідки про зміну місця проживання, трудову книжку, медична довідка тощо.

Як відбувається процедура?

Особисто зверніться до територіального центру комплектування та соціальної підтримки за місцем проживання. Надайте всі необхідні документи та заповніть заяву. Комісія розгляне вашу заяву та прийме рішення. Про результат вас повідомлять і внесуть відповідну відмітку у ваш військовий квиток.

Розуміння відмінностей між зняттям та виключенням з військового обліку допоможе вам прийняти правильне рішення та уникнути проблем у майбутньому. Пам'ятайте, що кожна ситуація індивідуальна, тому рекомендується звернутися за детальною консультацією до фахівців.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Україні планують оновити систему бронювання працівників, які мають важливе значення для економіки на тлі мобілізації. За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, наразі понад 900 тисяч громадян мають "бронь", і уряд допускає можливість збільшення цього показника.

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