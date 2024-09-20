В каких случаях отцу 3 детей могут отказать в отсрочке: ответ ТЦК

Полтавский областной ТЦК и СП разъясняет, что наличие троих детей не всегда гарантирует отцу право на отсрочку от призыва.

В центре напоминают, что согласно пункту 3 статьи 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" мужчины, которые содержат троих и более детей в возрасте до 18 лет, могут претендовать на отсрочку.

Однако ТЦК акцентирует внимание на важном уточнении в тексте Закона: "кроме тех, кто имеет задолженность по уплате алиментов, совокупный размер которой превышает сумму платежей за три месяца".

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Кроме того, отец лишается права на отсрочку, если не проживает с детьми и не выплачивает алименты вообще. Закон четко указывает на необходимость "содержания" детей. То есть сам факт записи в свидетельстве о рождении как отца не является достаточным основанием для отсрочки – отец должен фактически обеспечивать своих детей.

Также не имеет права на отсрочку мужчина, воспитывающий приемного ребенка, но его биологический отец платит алименты. В таком случае ребенок считается на иждивении именно родного отца.

Представители Полтавского ТЦК уверяют, что каждый военнообязанный мужчина, имеющий законное право на отсрочку, обязательно его получит. Для этого необходимо подать заявление на имя председателя комиссии ТЦК и СП по месту военного учета. Форма заявления определена в приложении 4 Постановления Кабинета Министров Украины. К заявлению следует добавить подтверждающие документы, перечень которых приведен в приложении 5 того же Постановления.

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