В каких цветах оформить маленькую спальню: тренды -2023

Подбор оттенка спальни может быть вызовом даже для профессионалов. Когда вы пытаетесь сделать небольшую спальню более просторной визуально, учитывается множество факторов, таких как размер и форма помещения, доступность природного света и его направление.

На страницах издания Homes&Gardens эксперты делятся советами по выбору цвета стен для маленькой спальни в 2023 году. Вот пять вариантов для вас:

Нейтральные оттенки

Использование нейтральных цветов, ассоциирующихся с природой, может придать спальне успокаивающий и нежный характер, особенно в малых помещениях. Это создаст связь с природой и подчеркнет современный стиль.

Насыщенный темно-зеленый

Темно-зеленый цвет напоминает лес и оказывает успокаивающий эффект и может способствовать лучшему отдыху. Он также рассматривается как универсальный выбор для разных дизайнов и может придать комнате чувство глубины и покоя.

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Полночный черный для уюта

Черный цвет может создать разнообразные эффекты и отлично сочетается с другими оттенками. Он необязательно вызывает депрессию, а может повысить настроение и способствовать более глубокому отдыху.

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Соединение с природой из-за прохладно синего оттенка

Бледный голубой, ассоциирующийся с небом и морем, может создать спокойную атмосферу для ночного сна. Разместите акценты других синих оттенков для создания идеального баланса.

Спокойствие чисто белого цвета

Для небольших комнат идея использования чисто белого цвета идеальна. Он делает помещение светлым и просторным, а текстурные приложения могут придать теплу и интересу интерьера.

Пусть ваш выбор цвета отвечает вашим личным вкусам и способствует комфорту в вашей спальне.

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