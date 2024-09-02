В какой срок нужно подать сведения о работе в Пенсионный фонд для бронирования
Новая онлайн-услуга доступна на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Она позволяет работодателям оперативно информировать ПФУ о любых изменениях в трудовых отношениях с их работниками. Об этом пишет sud.ua.
Когда необходимо подавать сообщения?
Уведомление об изменениях в трудовых отношениях необходимо подавать не позднее следующего рабочего дня после того, как произошло соответствующее событие. Это касается следующих случаев:
- Принятие работника к работе: с момента подписания трудового договора.
- Перевод работника: при смене структурного подразделения, должности или вида работы.
- Увольнение работника: в день увольнения.
- Восстановление на работе: в день выхода работника на работу.
- Временное прекращение или возобновление трудового договора: в день наступления ответного события.
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Как подать сообщение?
Для подачи уведомления работодатель должен войти в свой личный кабинет страхователя на вебпортале ПФУ. Там, в разделе "Коммуникации по ПФУ", необходимо выбрать опцию "Сведения о трудовых отношениях (оперативное представление информации)" или "Сообщение об изменениях в трудовых отношениях". Далее следует заполнить соответствующую форму, указав необходимые данные о работнике и изменениях в трудовых отношениях.
Почему это важно?
Своевременное представление сведений о трудовых отношениях обязательно для работодателей, желающих забронировать своих работников. Эта информация используется для верификации данных о работниках и подтверждения их трудового стажа. Кроме того, оперативное обновление данных позволяет ПФУ своевременно начислять и выплачивать социальные выплаты.
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