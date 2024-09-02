В який термін потрібно подати відомості про роботу до Пенсійного фонду для бронювання

Нова онлайн-послуга, доступна на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України. Вона дозволяє роботодавцям оперативно інформувати ПФУ про будь-які зміни у трудових відносинах з їхніми працівниками. Про це пише sud.ua.

Коли потрібно подавати повідомлення?

Повідомлення про зміни в трудових відносинах необхідно подавати не пізніше наступного робочого дня після того, як сталася відповідна подія. Це стосується таких випадків:

Прийняття працівника на роботу: з моменту підписання трудового договору.

з моменту підписання трудового договору. Переведення працівника: при зміні структурного підрозділу, посади або виду роботи.

при зміні структурного підрозділу, посади або виду роботи. Звільнення працівника: у день звільнення.

Поновлення на роботі: в день виходу працівника на роботу.

в день виходу працівника на роботу. Тимчасове припинення або відновлення трудового договору: у день настання відповідної події.

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Як подати повідомлення?

Для подання повідомлення роботодавець повинен увійти в свій особистий кабінет страхувальника на вебпорталі ПФУ. Там, у розділі "Комунікації з ПФУ", необхідно обрати опцію "Відомості про трудові відносини (оперативне подання інформації)" або "Повідомлення про зміни в трудових відносинах". Далі слід заповнити відповідну форму, вказавши необхідні дані про працівника та зміни у трудових відносинах.

Чому це важливо?

Своєчасне подання відомостей про трудові відносини є обов’язковим для роботодавців, які бажають забронювати своїх працівників. Ця інформація використовується для верифікації даних про працівників та підтвердження їхнього трудового стажу. Крім того, оперативне оновлення даних дозволяє ПФУ своєчасно нараховувати та виплачувати соціальні виплати.

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