В Казахстане археологи обнаружили мавзолей времен Золотой Орды XV века (видео)

Уникальный мавзолей, датируемый XV веком, был обнаружен археологами в Коргалжинском районе Акмолинской области, недалеко от столицы Казахстана, Астана. Это уже третий мавзолей, обнаруженный на территории средневекового городища в этом регионе.

У сооружения удалось сохранить фундамент, а остальные были восстановлены археологами. Оригинальные материалы мавзолея датируются периодом средневекового памятника "Битигай". После сохранения нижней части сооружения архитекторы решили восстановить мавзолей, чтобы придать ему первоначальный вид, передает телеканал "Хабар 24".

Читайте также: Археологи обнаружили в Англии 25 странных ям каменного века (фото)

Видео дня

Была восстановлена основная часть фундамента, верхняя часть самого сооружения, купол и портал.

По своей архитектуре этот памятник относится к портально-купольным сооружениям эпохи Золотой Орды. Мавзолей имеет восьмиугольную форму, с каждой стороной чуть более полутора метров, а диаметр составляет около 4,5 метра. Он построен из обожженного и полуобнаженного кирпича, соединенного известковым раствором.

В прошлом это место использовалось как паломническое.

Ранее было сообщено, что раскопки в Сарайшике продолжаются, с целью создания музея под открытым небом на этом месте перед следующим курултаем.

Археологические находки, такие как этот мавзолей, помогают изучать историю и культуру Казахстана и раскрывают новые аспекты этой страны, отмечают археологи.

Ранее в Турции археологи обнаружили трехкомнатную урартскую гробницу с местом для жертвоприношений.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!