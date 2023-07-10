У Казахстані археологи знайшли мавзолей часів Золотої Орди XV століття (відео)

Унікальний мавзолей, що датується XV століттям, був виявлений археологами в Коргалжинському районі Акмолінської області, неподалік від столиці Казахстану, Астана. Це вже третій мавзолей, знайдений на території середньовічного городища в цьому регіоні.

Біля споруди вдалося зберегти фундамент, а решта була відновлена археологами.Оригінальні матеріали мавзолею датуються періодом середньовічного пам'ятника "Битигай". Після збереження нижньої частини споруди, архітектори вирішили відновити мавзолей, щоб надати йому первісний вигляд, передає телеканал "Хабар 24".

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Було відновлено основну частину фундаменту, верхню частину самої споруди, купол та портал.

За своєю архітектурою, цей пам'ятник належить до портально-купольних споруд епохи Золотої Орди.Мавзолей має восьмикутну форму, з кожною стороною трохи більше півтора метра, а діаметр становить близько 4,5 метра. Він побудований з обпаленої та напівоголеної цегли, з'єднаної вапняним розчином.

У минулому це місце використовувалося як паломницьке.

Раніше було повідомлено, що розкопки в Сарайшику продовжуються, з метою створення музею просто неба на цьому місці перед наступним курултаєм.

Археологічні знахідки, такі як цей мавзолей, допомагають вивчати історію та культуру Казахстану та розкривають нові аспекти минулого цієї країни, зазначають археологи.

Раніше у Туреччині археологи знайшли трикімнатну урартську гробницю з місцем для жертвоприношень.

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