В Кении нашли каменное орудие труда в возрасте 3 миллиона лет: самое древнее, которое когда-либо использовало человечество

Археологи в Кении обнаружили одни из старейших каменных инструментов, возраст которых составляет 2,9 миллиона лет. Это свидетельствует о том, что ранние люди использовали орудия труда и не только Homo Sapiens, но и другие группы наших древних предков.

Об этом пишет BBC.

По словам ученых, эти инструменты использовались для расчленения крупных животных, таких как бегемоты, а также измельчения растений, корнеплодов и фруктов. На месте раскопок были также найдены два больших ископаемых зуба, принадлежавших виду человекообразных и известных как парантропы.

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Ранее ученые предполагали, что орудия олдувайской культуры, примитивнейшей формы каменных инструментов, использовали только наши предки Homo Sapiens и их близкие родственники. Но на месте раскопок в южном Кении не были обнаружены следы Homo Sapiens.

Ученые установили, что два крепких зуба принадлежат представителям рода парантропов, которые сочетали черты обезьяны и человека. Рядом с зубами было обнаружено 330 каменных инструментов.

"Эти инструменты позволяли делать приготовление пищи более эффективным", - заметил профессор Рик Поттс из Смитсоновского национального музея естественной истории, один из авторов исследования. "Олдувайская технология представляет собой большой шаг в развитии, давший нашим древним предкам дополнительный арсенал для получения пищи в африканских саваннах".

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"Обнаружение этих инструментов рядом с остатками парантропов ставит под сомнение то, кто именно создал древнейшие инструменты олдувайской культуры. Возможно, это были не только Homo, но и другие виды гоминид", - сказал антрополог Томас Пламмер из колледжа Квинс в Нью-Йорке, главный автор исследования, опубликованного в журнале Science.

Исследователи утверждают, что находка этих олдувайских инструментов свидетельствует об их значительном прогрессе по сравнению с ранее известными необработанными каменными инструментами, возрастом 3,3 миллиона лет и существовавшими еще до появления рода Homo.

Напомним, в Британии обнаружили статую Тритона.

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