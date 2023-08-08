В Китае обнаружили первое полное захоронение панды в 2000-летней гробнице (фото)

Китайские археологи обнаружили, как они утверждают, первый полный скелет великой панды в гробнице императора династии Хань, которой более 2000 лет. Считается, что великая панда была принесена в жертву.

Животное должно было сопровождать императора Вэнь, правившего со 180 по 157 год до нашей эры, в загробную жизнь. Об этом сообщает South China Morning Post.

Останки животного лежали в яме-спутнике, головой в сторону гробницы. Могила находится в современном городе Сиань в провинции Шэньси, когда столицы Китая.

Читайте также: Археологи нашли в Исландии дом женщины-викинга, пересекшей Атлантический океан за 500 лет до Колумба

Видео дня

Археологи нашли в королевских гробницах Шэньси большое разнообразие диких животных, которые, по их мнению, являлись символом статуса правителей Хань.

Вместе с императором были похоронены также тигры и яки, а в гробнице его матери были найдены останки красного журавля, павлина, курносой обезьяны и черепахи.

Возможно, что во время династии Хань в Шэньси было больше панд, что свидетельствует о том, что климат в провинции был более влажным и теплым, чем сегодня, что позволяло расти бамбуку.

Напомним, студенты в Германии нашли редкие карманные солнечные часы, которым более 500 лет.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!