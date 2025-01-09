В команде Трампа рассказали, когда могут завершить войну в Украине: прогноз спецпредставителя

Специальный представитель по вопросам Украины и России Кит Келлог, назначенный Дональдом Трампом после его избрания президентом США, высказал прогноз относительно продолжительности поисков приемлемого решения для завершения войны в Украине.

Кэллог заявил, что найти такое решение для президента РФ Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского удастся в "краткосрочной перспективе". Об этом он сказал в среду, 8 января, в комментарии Fox News.

"Я хотел бы поставить цель, как на личном, так и на профессиональном уровне, я бы сказал, давайте установим ее на уровне ста дней (со дня инаугурации Трампа – ред.)", – отметил он.

Читайте также: Новое заявление Трампа всколыхнуло весь мир

Келлог подчеркнул, что он и Дональд Трамп понимают важность ограниченного времени для поиска необходимого решения.

В то же время специальный представитель Трампа отдельно отметил, что будущий президент США не намерен идти на значительные уступки Кремлю и стремится поддержать суверенитет Украины.

"Он не пытается что-то дать Путину или россиянами, он на самом деле пытается спасти суверенитет Украины и гарантировать (безопасность – ред.). И он будет гарантировать, что это справедливо и честно", – подчеркнул Келлог.

Кроме того, Кит Келлог снова раскритиковал действующего президента США Джо Байдена, обвинив его в том, что после 2022 года тот прекратил переговоры с Путиным. Он назвал этот шаг "самой большой ошибкой". По словам Келлога, Дональд Трамп готов к диалогу с лидером Кремля.

Напомним, ранее Зеленский прокомментировал порядок переговоров по прекращению войны.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!