Спочатку - Трамп, потім - Путін – Зеленський прокоментував порядок переговорів щодо припинення війни

Президент Володимир Зеленський заявив, що перші переговори щодо припинення війни відбудуться з новообраним президентом США Дональдом Трампом після його інавгурації. Лише після цього, за умови отримання від американського лідера сильних гарантій безпеки для України, можлива розмова з президентом РФ Володимиром Путіним.

За словами Зеленського, ключовою датою може стати 25 січня, коли він планує зустрітися з Трампом. "Ми сідаємо з ним і домовляємося, як зупинити війну та Путіна", – зазначив президент. Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

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Він також підкреслив, що роль Європи у цьому процесі має бути значною, адже європейські країни уважно стежитимуть за переговорами з Трампом. Зеленський додав, що європейські лідери регулярно запитують його про деталі розмов із Трампом.

Якщо Трамп запропонує переконливі гарантії безпеки для України, лише після цього може розпочатися діалог із росіянами. Зеленський наголосив, що такі переговори мають відбуватися послідовно, а не в тристоронньому форматі одразу.

Водночас він припустив, що Трамп може зіткнутися з політичними труднощами, якщо домагатиметься припинення війни без забезпечення належних гарантій для України. За словами Зеленського, це може нагадувати ситуацію, в якій він сам опинився у 2019 році.

"Не варто чекати на доброї волі Путіна. Його потрібно змусити виконати умови, необхідні для завершення війни", – підсумував Зеленський.

Варто зауважити, що під час передвиборчої кампанії Трамп часто наголошував на своїх хороших відносинах із Путіним та обіцяв завершити війну в Україні протягом 24 годин після свого обрання.

Нагадаємо, Зеленський прибув до Ісландії з робочим візитом.

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